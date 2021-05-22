Любая политическая сила, которая приходит к власти на Украине, сразу же начинает заниматься личным обогащением, особо ни от кого не таясь. Электорат же, который приводит эту самую силу к власти, периодически стравливают между собой, разделив на «москалей», «сепаров» и «предателей», заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

Так он прокомментировал недавний скандал с президентом страны Владимиром Зеленским, который надел вышиванку, якобы больше похожую на косоворотку. По словам Золотарева, после обсуждения фасона национальной одежды украинцы могут взяться за изучение узоров на ней с микроскопом, а также за измерение черепов граждан.

Эксперт отметил, что в последние годы за вышиванку прячутся «черти» и коррупционеры. Но народ, одурманенный постоянно пропагандой, не обращает на это никакого внимания. В социальных сетях он обсуждает лишь одно – надел Зеленский русскую рубаху или украинскую сорочку.

Происходит это по той простой причине, что делить людей на сорта по фасону вышиванки и узору на ней гораздо проще, чем «озадачится чем-то более полезным», подытожил политолог.