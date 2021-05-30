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Появление на встрече в Владимиром Путиным сына белорусского президента Николая говорит о том, что Александр Лукашенко сейчас не доверяет никому из своего окружения. Он находится в состоянии жесткого стресса, поэтому анализировать мотивы каких-либо его действий в настоящий момент практически невозможно.

Сделать это все же попытался немецкий политический обозреватель и опытный психотерапевт Александр Сосновский. Он заявил, что построить какую-то однозначную модель поведения белорусского лидера очень сложно, однако можно сделать несколько предположений.

Одно из них, как упоминалось выше, указывает на недоверие Лукашенко к окружению в собственной стране. Второе связано с президентом РФ. Вполне вероятно, что белорусский лидер ожидал серьезной выволочки от Путина и решил взять с собой сына, чтобы ее избежать.

«Со стороны это выглядит как самозащита. Мол, при детях ругать не будут…», – предположил аналитик.

По словам эксперта, Лукашенко сейчас принимает решения на волне страха и ориентируется исключительно на события, происходящие в настоящий момент времени. Чтобы вывести его из этого состояния, необходимо создать систему, в которой президент Беларуси будет полностью уверен в своей безопасности и отсутствии каких-либо рисков для семьи.

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