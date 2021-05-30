читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Европа стремительно обошла Соединенные Штаты в состязании по антироссийской риторике, уверен политический обозреватель Андрей Сидоров. Он пояснил, что перед встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина Соединенные Штаты несколько приутихли и дали Европе вырваться вперед.

ЕС не только усилил антироссийскую риторику, но еще и взялся за новые санкции. По мнению аналитика, санкционные меры и обвинения РФ во всем подряд являются единственным фактором, объединяющим Европу. Во всех остальных вопросах позиция разных стран по отношению к России сильно отличается.

В качестве примера политолог привел «Северный поток-2». Большинство европейских государств поддерживает его строительство, так как понимает выгоду получения газа напрямую от РФ. Однако Польша и Прибалтика категорически выступают против, маскируя свою ненависть к РФ и стремление срывать любые ее проекты «солидарностью с Украиной».

Вам может понравиться

В Японии рассказали об исходящей от Польши угрозе для России

Польша намеревается купить беспилотники Bayraktar TB2, чтобы противостоять России и организовывать провокации на границе, сообщает военный обозреватель из Японии Масаси Сато на портале Yahoo News Japan. Он поясняет, что рои

“Нашествие российских боевых роботов” напугало читателей британского издания Daily Express

Британское издание Daily Express в очередной раз напугало своих читателей мощью российской армии. На этот раз оно обратило внимание на заявление главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу об активной разработке

Daily Express: Владимир Путин выявляет цели для удара на случай нападения на Европу

Стягивание войск к украинским границам – это хитрая тактика России. Она не просто так испытывает терпение Европы, а оценивает ее боеспособность. И создает список целей на случай войны с ЕС,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 мая – небольшая облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 30 мая – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Подольск: погода, 30 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Армавир: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 21 °C |