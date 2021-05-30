Европа стремительно обошла Соединенные Штаты в состязании по антироссийской риторике, уверен политический обозреватель Андрей Сидоров. Он пояснил, что перед встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина Соединенные Штаты несколько приутихли и дали Европе вырваться вперед.

ЕС не только усилил антироссийскую риторику, но еще и взялся за новые санкции. По мнению аналитика, санкционные меры и обвинения РФ во всем подряд являются единственным фактором, объединяющим Европу. Во всех остальных вопросах позиция разных стран по отношению к России сильно отличается.

В качестве примера политолог привел «Северный поток-2». Большинство европейских государств поддерживает его строительство, так как понимает выгоду получения газа напрямую от РФ. Однако Польша и Прибалтика категорически выступают против, маскируя свою ненависть к РФ и стремление срывать любые ее проекты «солидарностью с Украиной».