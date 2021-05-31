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В июне Соединенные Штаты намерены раскрыть общественности все материалы по НЛО, собранные Пентагоном за долгие годы. Немецкий политолог Александр Рар считает, что эта забавная на первый взгляд тема может на полном серьезе обсуждаться даже на встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Политолог заявляет, что на самом деле тема является довольно серьезной. Ведь она вызвала весьма широкий резонанс в Соединенных Штатах. Жители страны с нетерпением ждут доклада Пентагона о летающих тарелках.

Повышенный интерес к этой теме играет на руку американскому Министерству обороны. Оно может под шумок потребовать дополнительного финансирования на разработку видов оружия, способных справляться с кораблями внеземных цивилизаций. Кроме того, на волне популярности тематики США способны вывести на орбиту космическое вооружение.

У России такая активность в сфере исследований НЛО вызывает беспокойство. Также тревога постепенно пробирается и к руководству Китая. Две эти страны также ожидают доклада, так как именно их Соединенных Штаты могут обвинить в создании и использовании летательных аппаратов, которые маскируются под НЛО.

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