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В ближайшее время Белоруссия признает, что Крым является российской территорией, сообщил политический обозреватель Сергей Марков в интервью телеканалу «360». Он также пояснил, почему Александр Лукашенко не сделал соответствующего заявления во время визита в Сочи.

По словам эксперта, признание Крыма российским должно выглядеть, как самостоятельное решение белорусского президента. После встречи с российским лидером Владимиром Путиным и получения от РФ кредита в 500 миллионов долларов оно таким точно бы не выглядело.

Именно поэтому Лукашенко сделает заявление позже. Вполне вероятно, он подождет несколько месяцев, чтобы удостовериться в решительности Запада, который явно вознамерился изолировать Белоруссию.

Также политолог предположил, что решение о признании Крыма будет принято в закрытом режиме из-за негативного отношения Европы к Белоруссии. Скандал с посадкой самолета Ryanair в Минске сильно ударил по его репутации.

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