Запад намеревается опустить «железный занавес» на российских границах и начать новую холодную войну, считает политический обозреватель Владимир Корнилов. По его мнению, США и НАТО сперва все же попытаются установить в России демократию по своему образцу, но скорее всего их постигнет неудача.

Корнилов прокомментировал недавние «принципы» Европарламента, на которых он намерен выстраивать отношения с Россией. В них фактически открытым текстом высказывается желание толкнуть российский народ на противостояние с властью и попытку установить западную демократию.

Кроме того, Запад с нетерпением ждет смены власти в России. Однако даже западные эксперты считают, что это ничего не изменит и наладить отношения с РФ не получится.

Корнилов рассказал агентству «РИА Новости» и о том, что многие политики за рубежом сейчас предпринимают попытки не допустить переговоров лидеров США И России Джо Байдена и Владимира Путина. Также они готовят план «Б» на тот случай, если президенты все же проведут встречу.