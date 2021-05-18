читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад намеревается опустить «железный занавес» на российских границах и начать новую холодную войну, считает политический обозреватель Владимир Корнилов. По его мнению, США и НАТО сперва все же попытаются установить в России демократию по своему образцу, но скорее всего их постигнет неудача.

Корнилов прокомментировал недавние «принципы» Европарламента, на которых он намерен выстраивать отношения с Россией. В них фактически открытым текстом высказывается желание толкнуть российский народ на противостояние с властью и попытку установить западную демократию.

Кроме того, Запад с нетерпением ждет смены власти в России. Однако даже западные эксперты считают, что это ничего не изменит и наладить отношения с РФ не получится.

Корнилов рассказал агентству «РИА Новости» и о том, что многие политики за рубежом сейчас предпринимают попытки не допустить переговоров лидеров США И России Джо Байдена и Владимира Путина. Также они готовят план «Б» на тот случай, если президенты все же проведут встречу.

Вам может понравиться

Военный эксперт Фельгенгауэр: Армении воевать нечем, а Азербайджану – незачем

Ситуация в Сюникской области Армении имеет больше пропагандистский характер и вряд ли приведет к новой войне, уверен военный аналитик Павел Фельгенгауэр. Он считает, что Еревану, Баку и Москве война сейчас

Европарламент разработал принципы сотрудничества с Россией

В Европарламенте разработали доклад, определяющий ключевые принципы, на которых ЕС намерен строить отношения с Россией. Одним из них является строительство в РФ «демократического общества». В качестве инструмента для этого самого

США и Дания озаботились усилением военного присутствия РФ в Арктике

Соединенные Штаты одобряют инвестиции Дании в арктический регион и НАТО в размере 245 миллионов долларов. Эти средства, согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, пойдут на обеспечение безопасности северного государства и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 мая – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 18 мая – переменная облачность, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 мая – ясно, до 12 °C | Королев: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 18 мая – небольшая облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C |