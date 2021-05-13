В очередном продолжении конфликта между Израилем и сектором Газа ХАМАС «победит по очкам», заявил российский политолог Евгений Сатановский. Он также уверен, что никакого обострения в регионе нет, так для обеих сторон это вполне привычная ситуация.

По словам Сатановского, всему виной американские технологии, которые Израиль активно использует. Именно из-за идиотских правил, разработанных США, произошел конфликт в Восточном Иерусалиме, переросший в беспорядки, а затем и в ракетные перестрелки. Технологии США еще не позволили решить ни единого конфликта на планете и сектор Газа не стал исключением.

Теперь, по мнению эксперта, все закончится как обычно. Победа движения ХАМАС, которое сразу же после заключения перемирья начнет искать спонсоров и обязательно найдет. А затем оно будет снова торговаться с Израилем.

Сатановский заявил, что уже три десятилетия считает, что подобные конфликты нужно решать жестко, задействовать максимум силовых методов, чтобы история не повторялась по кругу.