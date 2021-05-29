Запад настойчиво пытался поссорить Россию с Белоруссией и сделать последнюю копией изолированной от всех Северной Кореи. Однако на встрече президентов двух стран в Сочи Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко искупаться в море, что стало сигналом о провале всех планов США и Европы, уверен политический эксперт Александр Дзермант.

Он утверждает, что это приглашение дорогого стоит. Оно демонстрирует Западу, что отношения между главами государств остаются дружескими. Поэтому они смогут преодолеть отдельные разногласия и продолжить сотрудничество.

Политолог также отмечает, что попытки Запада изолировать Белоруссию от мира, разнообразные провокации, которые повторяются с завидной регулярностью, дают эффект, обратный тому, которого добиваются США и Европа. Они толкают Минск на соединение с Россией, которое станет катастрофическим итогом всей западной политики.