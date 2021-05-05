читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Крымском полуострове Россия отвела войска от границ, заявляет украинская разведка. Кроме того, представители спецслужб отмечают, что будут продолжать наблюдение за перемещениями российской армии в регионе.

Глава Государственной погранслужбы Украины Сергей Дейнеко, который ранее говорил, что успокаиваться по поводу вернувшихся на места своей дислокации российских войск еще рано, сейчас признал, что подразделения все же отошли от украинских рубежей.

Дейнеко отметил, что отвод войск осуществляется гораздо медленнее, чем было заявлено Россией, однако они все таки возвращаются на место постоянной дислокации. По его словам, переброска подразделений к рубежам Украины была одним из «элементов гибридной войны», а также ставила целью демонстрацию силы и давление на Киев и его западных партнеров.

Вам может понравиться

Турецкий политик рассказал, почему необходимо признать Крым российским

Турецкая партия Vatan («Родина») в очередной раз призвала власти страны признать Крым территорией России. Ее лидер Догу Перинчек пояснил, по какой причине необходимо сделать это как можно скорее. По его

Apple Watch Series 7 получит поддержку для контроля уровня сахара в крови

В «умных» часах Apple Watch Series 7, которые должны появиться на рынке в следующем году, появится функция измерения уровня сахара в крови. Этот показатель является чрезвычайно важным для страдающих от

Зеленский на саммите в Варшаве рассказал о войне в Европе

Выступая на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню Конституции Польши, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в его стране является войной в Европе. Он также выразил благодарность партнерам, которые выступают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 5 мая – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 5 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 5 мая – ясно, до 16 °C |