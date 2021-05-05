На Крымском полуострове Россия отвела войска от границ, заявляет украинская разведка. Кроме того, представители спецслужб отмечают, что будут продолжать наблюдение за перемещениями российской армии в регионе.

Глава Государственной погранслужбы Украины Сергей Дейнеко, который ранее говорил, что успокаиваться по поводу вернувшихся на места своей дислокации российских войск еще рано, сейчас признал, что подразделения все же отошли от украинских рубежей.

Дейнеко отметил, что отвод войск осуществляется гораздо медленнее, чем было заявлено Россией, однако они все таки возвращаются на место постоянной дислокации. По его словам, переброска подразделений к рубежам Украины была одним из «элементов гибридной войны», а также ставила целью демонстрацию силы и давление на Киев и его западных партнеров.