Мощный удар по сирийским террористам нанесла российская субмарина Б-268 «Великий Новгород». Для атаки на боевиков, дислоцирующихся на территории арабского государства, использовались крылатые ракеты «Калибр», рассказывает командир ДЭПЛ Денис Скопин.

Он сообщил, что всего было выпущено 14 ракет, причем каждая из них успешно поразила намеченную цель. Также командир подлодки рассказал подробности об этих боеприпасах.

По его словам, модификация ракет «Калибр» для субмарины представляет собой своеобразный гибрид ракетного и торпедного вооружения. Боеприпас движется под водой усилиями торпедной части, а затем она удаляется и с поверхности воды взлетает уже обычная ракета.

В сирийских СМИ неоднократно появлялась информация о том, что российские подлодки и корабли, которые находятся в Средиземном море, обстреливают террористические силы. Также высказывалось предположение, что РФ при необходимости подключит и дополнительные морские силы.