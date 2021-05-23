Заявления НАТО о «российской угрозе» миру во всем мире совершенно не соответствуют реальному положению дел. И чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на оборонные бюджеты РФ и стран Североатлантического альянса, заявляет Алексей Подберезкин, который возглавляет Центр военно-политических исследований МГИМО.

По его словам, главной целью американской стратегии является демонстрация силы. Именно на это тратят огромные средства не только сами Соединенные Штаты, но и их союзники по Альянсу. Так, российский военный бюджет давно уже уступает суммам, которые тратятся на эти же цели Великобританией, Саудовской Аравией и Японией.

Россия реализует стратегию сдерживания. Поэтому она тратит на военные цели гораздо меньше своих оппонентов. Что подтверждает оборонительную суть бюджета, уверен эксперт.

Ранее практически то же самое заявлял эксперт из Франции Ксавье Моро. Он отмечал, что США тратят на военные цели в 18 раз больше России. Однако Соединенные Штаты ставят перед собой цель получить как можно больше прибыли из военных разработок, а вот Россия эффективно расходует финансы и обеспечивает сдерживание любой агрессии.