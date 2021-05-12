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В среду из сектора Газа был нанесен новый удар по Тель-Авиву. В израильской столице находится корреспондент российского информационного агентства ТАСС, который рассказал немного подробностей.

В Тель-Авиве сработал сигнал воздушной тревоги, журналист рассказывает о множественных разрывах в воздухе. Уже сейчас эксперты называют обстрел одним из самых крупных за последние годы – по предварительной информации по столице Израиля выпущено не меньше 130 ракет.

Боевое крыло организации ХАМАС уже заявило, что обстрел был ответом на атаку по Сектору Газа, затронувшую несколько жилых домов. С перехватом ракет пока успешно справляется система ПРО «Железный купол». Известно, что все авиарейсы в Израиль перенаправляются на Кипр, а аэропорт Бен Гурион эвакуирован.

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