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Французские истребители «Мираж 2000», которые на днях были замечены у границ Крыма, проводили секретную разведывательную операцию, заявляет американское издание Forbes.

Авторы напоминают, что самолеты ВВС Франции были моментально обнаружены российскими ПВО и на их перехват вылетел истребитель Су-30. Пилот, который вынудил натовские воздушные машины сменить курс, стал также свидетелем этой самой операции.

Все дело в том, что помимо ракет класса «воздух-воздух», которыми были вооружены Mirage 2000D, они несли на борту специально предназначенные капсулы с приемниками, призванными обнаруживать местонахождение радиолокационных станций потенциального противника. Это означает, что самолеты составляли карту российской противовоздушной обороны.

Авторы напомнили, что НАТО считает РФ наиболее опасной угрозой для себя. Вполне вероятно, именно поэтому для провокаций были выбраны именно французские самолеты, которые могут похвастать уникальным оборудованием как для обычной, так и для электронной разведки.

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