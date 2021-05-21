Дмитрий Песков, представитель Кремля, сообщил, что человечество вскоре столкнется с новой информационной угрозой, называемой дипфейками. Речь идет о технологии, способной копировать человеческий голос и внешность.

Согласно его словам, в современном мире новости распространяются очень быстро, так как для этого больше не требуются профессионалы, а лишь один смартфон под рукой. При наличии злых намерений все эти технологии можно использовать для создания фейков. Возникла также новая угроза – deep fake. С помощью нее можно нанести огромный вред, так как отличить настоящее видео от поддельного будет крайне трудно.

В СМИ напоминают, что дипфейк создается с использованием нейронных сетей и искусственного интеллекта путем наложения и соединения различных кадров ролика друг на друга. В итоге можно создать фейковую запись, которая внешне практически не отличается от настоящей. К примеру, в прошлом году в Сети набрало большую популярность видео, где лицо Илона Маска наложили на лицо российского певца, исполнявшего композицию «Трава у дома».