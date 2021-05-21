Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что анонимность в сети Интернет нередко приводит к беззаконию, поэтому в странах начинают принимать законы, которые будут ее регламентировать.

Согласно его словам, во всемирной паутине часто появляются фейки, так как их авторы не несут за них ответственность и зачастую делают это анонимно. Именно последний фактор, по мнению Пескова, является главной причиной нарушения законов. Он добавил, что люди живут в реальной жизни, а не виртуальной, которая регулируется с помощью законов.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что сейчас все государства двигаются по пути введения законов, действующих как в жизни, так и в Сети. За их нарушение будет следовать наказание. При этом Песков положительно относится к возможности того, что благодаря Интернету сейчас каждый может передавать знания окружающим и оказывать влияние на новостную повестку. Однако делать это нужно в рамках действующего законодательства.