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Переброска американских войск к границам России – это попытка Вашингтона поднять значимость Североатлантического альянса в глазах Европы, уверен военный эксперт Александр Перенджиев. Он считает, что Пентагон боится утратить свой авторитет у европейских государств.

Официальная причина создания двух новых подразделений в Европе, которые будут дислоцироваться в непосредственной близости от российских рубежей – это «защита континента от исходящей от РФ угрозы. Но на деле США опасается, что репутация НАТО стремительно ухудшается. Из-за этого европейские страны могут создать собственный военный блок, не включив туда Вашингтон.

По мнению эксперта, имеется и еще одна цель – создать на западных границах РФ численное преимущество натовских войск. Но при этом даже сам Пентагон отлично понимает, что это невозможно. Россия превосходит США как по количеству военнослужащих и техники, так и по технологиям, поэтому в войне с РФ ему ничего не светит.

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