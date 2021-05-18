Перехват ракет ХАМАС «Железным куполом» дает возможность Израилю обойтись без серьезных разрушений, но ввергает страну в многомиллиардные убытки. Все дело в том, что уничтожение всего одной ракеты, прилетевшей из сектора Газа, обходится в 100 тысяч американских долларов.

Эксперт Таль Инбар, под руководством которого был проведен подсчет убытков от обстрелов ХАМАС, заявил, что перехват палестинской ракеты обходится в 30 раз дороже ее стоимости. Столь высокую цену объяснил российский военный аналитик Виктор Баранец. Он отметил, что ХАМАС наносит удары по большим площадям, поэтому точность не является важным критериям для выбора боеприпасов. Израилю же нужно попадать именно по ракетам, а для этого применяются только дорогостоящие высокоточные ракеты.

Получается, что Израиль тратит на оборону гораздо больше, чем палестинские радикалы на приобретение или изготовление боеприпасов. Но эксперты все же считают, что «Железный купол» спасает огромное количество жизней, поэтому никакие затраты на него не имеют особого значения.