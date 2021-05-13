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Аналитики сервиса SuperJob.ru провели исследование, в ходе которого выяснили, что самые большие зарплаты в мае предлагают московские, нижегородские, екатеринбургские и петербургские работодатели.

Эксперты также выяснили, что наиболее высокооплачиваемые вакансии относятся к IT-сектору. К примеру, в столице РФ программистам и разработчикам предлагают от 300 000 до 415 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – до 230 000 рублей. В региональных центрах тоже активно ищут ИТ-специалистов, к примеру, в Екатеринбурге им готовы платить до 200 000 рублей.

На фоне пандемии коронавируса также увеличился спрос на профессионалов в области продаж, которым компании готовы предложить более интересные условия для работы. Например, в Самаре торговым представителям предлагают 100 000 рублей, а в Волгограде ищут людей на должность руководителя магазина, обещая платить 70 000 рублей.

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