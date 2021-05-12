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В издании The Wall Street Journal отмечают, что Пентагон планирует создать новые военные базы южнее РФ, чтобы следить за Афганистаном.

Авторы материала отмечают, что вооруженные силы США не намерены полностью покинуть данную ближневосточную страну, так как на ее территории остаются работники американского посольства, которым понадобится защита. В результате Пентагону придется создать новые аэродромы и военные объекты рядом с афганскими территориями.

Американские базы могут появиться на территории стран, имеющих общую границу с Афганистаном. В соответствующий список вошли Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. В прошлом американцы уже имели военные объекты в Киргизстане, но им пришлось убрать их из-за давления со стороны РФ. Официально еще ничего не решено, однако ранее Залмай Халилзад, представитель США, посетил Душанбе и Ташкент для проведения соответствующих переговоров.

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