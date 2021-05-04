Представители американских ВВС сообщили о планах провести 5 мая новый пуск МБР Minuteman III для проверки функционирования ее систем.

В опубликованном сообщении отмечается, что пуск ракеты выполнят из шахты, расположенной в районе базы Ванденберг в Калифорнии, в ночное время суток. На ней установлена учебная боеголовка, которая должна будет уничтожить цель, находящуюся на Маршалловых островах в Тихом океане.

В СМИ напоминают, что данные МБР были приняты на вооружение около 50 лет назад. За этот период времени их успели несколько раз модернизировать. Каждый год США проводят до 4-х пусков данных ракет для подтверждения их боеготовности. В настоящее время американские вооруженные силы обладают 400 Minuteman III, оснащенных ядерными боеголовками.