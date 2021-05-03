Соединенные Штаты занимаются подготовкой для развертывания у российских границ «многодоменных оперативных групп», которые якобы предназначены для защиты от «агрессии России». На самом деле эти подразделения, которые появятся на европейской территории в ближайшие пару месяцев, призваны взломать оборону РФ, пишет издание «РИА Новости».

Военный эксперт Андрей Коц поясняет, что Пентагон давно знает о практически непроходимой обороне России на западных границах. Поэтому он продумывает все новые и новые способы взломать ее, для чего и были созданы Multi-DomainTask Force. Американские военные уверены, что эти группы позволяют США получить преимущество в возможном противостоянии с Россией.

Предполагается, что группы получат в свое распоряжение высокоточные и гиперзвуковые ракеты. Вторых в распоряжении армии США пока нет, но она все же надеется, что они вскоре появятся. В настоящий момент подразделения проходят подготовку на территории Соединенных Штатов, но совсем скоро их отправят на базу Висбаден в ФРГ. Не исключено, что там же в будущем организуют командный центр для управления группами.