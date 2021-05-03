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На территории Армении появятся новые опорные пункты российской военной базы, которые помогут обеспечить безопасность страны, заявил Никол Пашинян. Информационное агентство «РИА Новости» цитирует словам главы армянского правительства о расширении базы на Сюникскую область.

Этот южный регион Армении, который граничит с Ираном и Азербайджаном, после Второй карабахской войны оказался на опасной территории. Как Пашинян, так и другие политики неоднократно заявляли, что Азербайджан может предпринять попытку нападения на Сюникскую область.

Напомним, что 7 апреля Пашинян встречался с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили проведение реформ и перевооружения армии Армении. Еще через неделю премьер-министр заявил, что военное сотрудничество с РФ является основой национальной безопасности страны.

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