В среду утром бойцы азербайджанских ВС углубились на три с половиной километров на территорию Сюникской области, принадлежащей Армении. Никол Пашинян называет эти действия посягательством на суверенитет страны.

Пресс-служба армянского правительства приводит словам исполняющего обязанности премьер-министра Пашиняна. Он заявил, что азербайджанские военнослужащие предпринимают попытку окружить озеро Севлич и взять под свой контроль всю территорию вокруг него. Эту акцию глава правительства называет диверсией против территориальной целостности Армении.

Напомним, что 9 ноября прошлого года между Ереваном, Москвой и Баку был заключен договор, согласно которому семь районов Нагорного Карабаха отошли под контроль Азербайджана. Из-за этого Сюникская область превратилась в приграничную территорию.