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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО поручил выяснить, кто из прошлой власти все еще живет в заповедных зонах в Пуще-Водицы и Конче-Заспы, а также выселить тех, кто находится на территориях элитных поселков незаконно. В ответ на это его предшественник Петр Порошенко потребовал у самого Зеленского выехать из предоставленной государством резиденции.

По словам экс-президента, Зеленский должен жить как главный персонаж сериала «Слуга народа» Голобородько. Поэтому ему нужно оставить резиденцию, площадь которой составляет 4 тысячи квадратных метров, и передать ее детям, как и обещал. Но только не своим, подчеркнул Порошенко.

Представители партии «Европейская солидарность», которой руководит экс-глава государства, рассказала о недвижимости Зеленского в Лондоне и в одном из итальянских городов, а также в Ялте. Последняя квартира уже оформлена в полном соответствии с действующим законодательством РФ, отметили в партии «ЕС».

По мнению соратников Порошенко, президент может жить в собственной квартире в 10 минутах ходьбы от ОП, но он выбрал Конче-Заспу, где за государственный счет сделал ремонт.

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