Олимпиада 2024 года станет не только крупным спортивным форумом, но еще и состязанием инноваций. Франция, которая принимает Игры, стремится превратить Париж в «умный» город и существенно усовершенствовать имеющуюся транспортную систему.

Огромный пассажиропоток власти Парижа считают самой серьезной проблемой. Они планируют сейчас увеличить количество экологического транспорта, а также развить до высочайшего уровня велосипедную инфраструктуру. Главная цель – добиться возможности для болельщиков всего за полчаса добираться до любых соревнований на Олимпиаде из центра столицы.

Еще один проект, который сейчас выглядит как фантастика – это воздушные такси из аэропорта де Голля в любую точку Парижа. Кроме того, стартап EasyMile предлагает добавить к ним еще и беспилотные шаттлы для перевозки пассажиров из олимпийской деревни.

Способствовать улучшению транспортной обстановки в городе будут и мобильные приложения, которые позволят подбирать оптимальные маршруты, самостоятельно ходить на экскурсии с аудиогидом, отслеживать активности велосипедистов, а также находить парковочные места. Париж планирует удивить весь мир инновационными решениями, но вот получится у него это или нет, будет известно только в 2024 году.