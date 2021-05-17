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Удары по сектору Газа, нанесенные в понедельник Израилем, привели к катастрофическим разрушением, заявил сотрудник службы спасения Самир аль-Хатиб. По его словам, такого не было за все 14 лет работы спасателем.

Аль-Хатиб также вспомнил 2014 год, когда между сектором Газа и Израилем вспыхнул примерно такой же конфликт. По его словам, тогда был нанесен серьезный ущерб дорожно-транспортной системе. Однако сейчас ситуация гораздо тяжелее. Удары Израиля становятся причиной многочисленных разрушений. Кроме того, в Палестине заканчивается топливо.

10 мая палестинские радикалы нанесли первые ракетные удары по Тель-Авиву и другим городам Израиля. С тех пор обоюдные обстрелы не прекращаются. Так, сектор Газа запустил уже более 3000 ракет, но почти половину перехватила система ПРО «Железный купол». Кроме того, около 500 ракет упали на территории сектора Газа, так и не долетев до цели.

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