Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль с использованием ударных дронов и барражирующих боеприпасов, сообщает портал Avia.Pro. Ссылаясь на издание «The Jerusalem Post», авторы утверждают, что подавляющее большинство БПЛА успешно справились с возложенной на них задачей. Даже несмотря на то, что израильские системы ПВО/ПРО весьма успешно действуют на перехвате ракет.

Сообщается, что этим системам удалось перехватить всего два дрона. Причем первый сбили уже в полете, а второй удалось уничтожить еще при подготовке к пуску. Точное количество задействованных в атаках БПЛА пока неизвестно.

Эксперт по беспилотным аппаратам Ник Уотерс внимательно изучил фотографии дронов-камикадзе, которые использовали бойцы ХАМАС. Палестинцы называют эти барражирующие боеприпасы «Шехаб», однако специалист считает, что это иранские беспилотники «Абабиль». Тегеран давно поставляет БПЛА в сектор Газа, поэтому у боевиков может быть достаточно большое их количество.