В случае вооруженного конфликта с Украиной Россия сокрушит ее с использованием войск спецназа, которые будут высаживаться с десантных кораблей, скоростных боевых катеров и подлодок проекта «Варшавянка», базирующихся в Черном море. При этом ни США, ни НАТО ничего на смогут поделать для защиты Киева.

Такой прогноз сделал отставной адмирал американского флота Джеймс Ставридис, ранее занимавший пост Командующего Североатлантического альянса. Он отметил, что в распоряжении России имеются крылатые ракеты, которые достигнут с моря самой отдаленной точки Украины, поэтому ей даже не придется выходить на сушу.

Ставридис отметил, что России необходима часть Украины, которая позволит соединить материк с Крымским полуостровом. И при необходимости она его получит. НАТО же в ответ на это будет только «яростно возражать», так как Киев не является членом Североатлантического альянса.