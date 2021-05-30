В сети появилось видео совместного патрулирования турецких и российских войск в сирийской провинции Хасеке. Москва и Анкара вновь объединили силы на территории Сирии и внимательно проверили маршрут Дейрун-Ага – Муси-Гора — Атба — Хараш-Раш — Батерзан — Каргу.

Видео патрулирования с использованием как турецкой, так и российской бронетехники было снято с воздуха. Судя по всему для этой цели использовался ударный вертолет, так как в кадре все время мелькает ствол пулемета.

Целью совместного выезда с применением боевой техники и двух российских винтокрылых машин Ми-35 и Ми-8 стало пресечение возможных провокаций со стороны боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), а также мониторинг обстановки в районах, расположенных вдоль стратегически важной сирийской трассы М-4.