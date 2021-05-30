читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В сети появилось видео совместного патрулирования турецких и российских войск в сирийской провинции Хасеке. Москва и Анкара вновь объединили силы на территории Сирии и внимательно проверили маршрут Дейрун-Ага – Муси-Гора — Атба — Хараш-Раш — Батерзан — Каргу.

Видео патрулирования с использованием как турецкой, так и российской бронетехники было снято с воздуха. Судя по всему для этой цели использовался ударный вертолет, так как в кадре все время мелькает ствол пулемета.

Целью совместного выезда с применением боевой техники и двух российских винтокрылых машин Ми-35 и Ми-8 стало пресечение возможных провокаций со стороны боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), а также мониторинг обстановки в районах, расположенных вдоль стратегически важной сирийской трассы М-4.

Вам может понравиться

Зеленский изъявил желание поговорить с Байденом раньше Путина

В очередном феерическом выступлении перед СМИ президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пообщаться с американским коллегой Джо Байденом раньше российского лидера Владимира Путина. Напомним, что встреча президентов России и США,

Великобритания выразила готовность создать спецотряд для охоты на НЛО

Видеозапись с «летающими тарелками», с которыми столкнулись истребители американских ВВС, побудила Великобританию создать специальный отряд для «охоты на НЛО». Она выразила полную готовность к этому, но требует от Соединенных Штатов

Российские ударные вертолеты Ми-24 участвуют в репетиции парада в Ливии

Ливийская национальная армия проводит репетиции военного парада, который совсем скоро пройдет в Бенгази. Политолог Дэвид Бадд, который наблюдает за подготовкой к мероприятию, сообщил о российских ударных вертолетах Ми-24, принимающих участие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 мая – небольшая облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 30 мая – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Подольск: погода, 30 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Армавир: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 21 °C |