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Армения в ходе Второй карабахской войны потеряла один штурмовик Су-25. Однако самолет, который портал Avia.Pro показал на недавно выложенном в Сеть видео, вряд ли попал под обстрел азербайджанской армии.

На этой записи штурмовик атакует позиции противника, причем делает это с изрядной долей безумства. Прокомментировавшие видео пользователи поразились авантюризму пилота, который в этом конкретном случае стал для штурмовика спасением.

Даже не пытаясь скрываться, самолет на огромной скорости вылетел прямо на позиции азербайджанских войск и нанес мощный удар. Фактор внезапности сыграл ключевую роль – пока бойцы армии противника готовили ПЗРК для ответной атаки, самолет успел исчезнуть.

«Пожалуй эту атаку можно внести в список самых безумных в истории», написал в комментариях один из пользователей.

Второй ответил примерно в том же духе:

«Безумный удар! Нет ни прикрытия, ни «своих»… Но в цель, чёрт возьми!»

Просматривая такие видеозаписи, можно прийти к выводу, что если бы Армения чаще применяла авиацию, исход войны мог быть совсем другим.

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