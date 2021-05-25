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На саммите Евросоюза было принято решение запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в европейские аэропорты, а также находиться в воздушном пространстве над территорией ЕС.

Также некоторые авиакомпании Запада ввели ограничения полётов. Как сообщается, соответствующие ограничения были приняты в Украине, Великобритании, Литве, Эстонии, Швеции. Также ограничительные меры приняли следующие авиакомпании: AirBaltic из Латвии, Singapore Airlines из Сингапура, KLM из Нидерландов, Air France из Франции, Finnair из Финляндии, Austrrian Airlines из Австрии, LOT из Польши, Iberia из Испании и All Nippon Airways из Японии.

Частично остановила свой рейсы немецкая компания Lufthansa – она отменила рейсы в Минск и обратно по средам и четвергам.

Также авиакомпаниям было рекомендовано не заходить в воздушное пространство Белоруссии.

Ранее с призывом запретить полеты через воздушное пространство Беларуси обратились главы комитетов по иностранным делам из восьми стран. Кроме того, они потребовали ввести санкции против Минска.

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