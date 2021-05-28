Представители ФОМ провели опрос среди населения РФ, в ходе которого выяснили, что российскому лидеру Владимиру Путину доверяют около 60% россиян.

Отмечается, что почти 60% опрошенных сообщили, что «скорее доверяют» текущему руководителю российского государства. 10% не смогли дать ответ на вопрос, а еще 30 процентов заявили, что не доверяют президенту. При этом 62% респондентов считают, что Путин хорошо выполняет свою работу.

Примерно 23% участников опроса уверены, что Путин плохо справляется со своими задачами на президентском посту. Еще 14% не дали точного ответа. Специалисты отмечают, что им удалось опросить 1500 человек в возрасте от восемнадцати лет и старше, проживающих в 53 регионах страны.