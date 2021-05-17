Впервые за семь лет вооруженного столкновения на Донбассе ополченцы самопровозглашенной ДНР использовали термобарические боеприпасы. Об этом сообщили представители украинских ВС.

Они отметили, что удар из реактивного огнемета был нанесен в окрестностях населенного пункта Катериновка. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В украинской армии сообщают также, что подобные виды вооружений задействовали российские войска в обеих чеченских войнах. Также они применялись в Дагестане и Ингушетии в ходе проведения антитеррористических операций.

По предположениям украинских экспертов, удары наносились из РПО «Шмель». Российские эксперты уверены, что атака с применением подобных огнеметов – это лишь очередная фантазия киевских СМИ, которые просто придумывают новые обвинения для России. Не являющейся участником гражданской войны на территории соседней страны.