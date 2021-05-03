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Онкологи опубликовали список продуктов питания, способных увеличить риск развития онкологии и других серьезных заболеваний.

В данный перечень вошли копчености, кетчуп, майонез, чипсы, сладкая газировка, изделия из переработанного мяса (колбаса, сосиски и бекон), попкорн, рафинированный сахар, различные соления и фастфуд. Как можно увидеть, речь идет о широко распространенных продуктах, потребляемых во многих странах мира. Поэтому врачи советуют не полностью прекратить их употребление, а просто ограничить.

Затем следует обновить свой рацион, добавив в него больше здоровой и полезной пищи для укрепления иммунной системы, которая сможет лучше бороться с болезнями, включая рак. Необходимо также избавиться от вредных привычек и пить больше обычной фильтрованной воды.

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  • Анна
  • 01.05.2021
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