Онкологи опубликовали список продуктов питания, способных увеличить риск развития онкологии и других серьезных заболеваний.

В данный перечень вошли копчености, кетчуп, майонез, чипсы, сладкая газировка, изделия из переработанного мяса (колбаса, сосиски и бекон), попкорн, рафинированный сахар, различные соления и фастфуд. Как можно увидеть, речь идет о широко распространенных продуктах, потребляемых во многих странах мира. Поэтому врачи советуют не полностью прекратить их употребление, а просто ограничить.

Затем следует обновить свой рацион, добавив в него больше здоровой и полезной пищи для укрепления иммунной системы, которая сможет лучше бороться с болезнями, включая рак. Необходимо также избавиться от вредных привычек и пить больше обычной фильтрованной воды.