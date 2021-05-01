Андрей Базылев, врач-онколог, во время интервью с журналистами «Пятого канала» дал рекомендации гражданам РФ, у которых были родственники, страдавшие от рака.

Согласно его словам, рак не является наследственным заболеванием, однако дети могут получить мутации, повышающие вероятность возникновения определенных онкологических болезней. По этой причине следует обратить внимание на ряд факторов. Во-первых, начал ли развиваться рак у родных в возрасте до 50 лет.

Во-вторых, была ли обнаружена одинаковая онкология у 2-3 родственников. В-третьих, идет ли речь о заболевании, нехарактерном для образа жизни больного. К примеру, у него развилась онкология легких, хоть он никогда не курил. Но даже при обнаружении данных факторов не стоит беспокоиться. Нужно просто обратиться к генетикам или онкологам для сдачи анализов на мутации, чтобы опровергнуть или подтвердить данный риск.