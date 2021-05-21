Ольга Бузова на своей Instagram-странице заявила, что переезжает в Белоруссию.

Как она рассказала, она будет являться наставницей на шоу белорусского телевидения. Так, она будет сниматься в шоу X-Factor в роли наставника, и будет задействована в отборе участников. Как отмечается, в шоу будут участвовать люди, которые обладают разными талантами.

Бузова призналась, что уже считает дни до шоу. По её словам, это станет невероятным событием, и, по её мнению, оно нужно всем.

Когда именно она переезжает в Белоруссию, а также, где она будет жить, Ольга не уточнила. Как указывается, эфиры шоу начнутся только в сентябре, а финал пройдёт перед Новым годом. Таким образом, она будет жить в Белоруссии около четырёх месяцев.

Ольга Бузова ранее являлась одной из ведущих “ББ-шоу” на ТНТ, однако передачу закрыли, несмотря на высокие рейтинги. Предполагалось, что после этого Бузова станет ведущей нового проекта.