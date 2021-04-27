Выходящее на ТНТ «ББ-шоу», которое вели Ольга Бузова и Ксения Бородина, было решено закрыть.

Это решение удивило не только зрителей передачи, но и его сотрудников – шоу имело довольно высокие рейтинги. Руководство телеканала приняло решение о закрытии буквально за несколько дней. Съёмки последнего выпуска уже состоялись. «ББ-шоу» ранее имело название «Бородина против Бузовой», но в начале года было решено несколько изменить формат, и героями передачи стали обычные люди.

Согласно заявлению инсайдера, главной причиной для закрытия передачи стал новый контракт Бузовой с ТНТ. Так, она будет вести новый проект, который на данный момент имеет рабочее название «Селебрити». В передаче будут участвовать известные люди, которые будут принимать участие в игровых активностях и делиться подробностями о личной жизни.