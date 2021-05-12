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После массированного удара по Израилю двадцатью ракетами Q20 израильская система «Железный купол» дала сбой, заявляют представители палестинской организации «Бригады аль-Кассама». Они утверждают, что ракеты, попавшие в образовавшуюся брешь, угодили прямо на склад горючего в Ашкелоне, сразу превратившийся в огненный ад.

Кроме того, несколько ракет попало по жилым кварталам в городе Ришон ле-Цион. Палестинцы утверждают, что столкновение вполне может не ограничиться лишь одним сектором Газа, так как им уже обещана поддержка Ираном и хуситами, удерживающими под контролем западное побережье Йемена.

Так, хуситы намерены атаковать израильские суда в Красном море, а иранские отряды, находящиеся на территории Ирака собираются вступить в боевые действия, если Палестина призовет их на помощь.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что Иран может оказать весомую поддержку Палестине, так как в его распоряжении имеются ракеты средней и большой дальности.

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