С 1 мая увеличатся штрафы на нарушения правил дорожного движения, относящихся к пересечению железнодорожных переездов. Так, если ранее они составляли лишь одну тысячу рублей, то теперь недисциплинированным водителям придется заплатить 5000 руб.

Такой штраф предусмотрен за проезд через нерегулируемый ж/д переезд в случае, когда поезд находится в пределах видимости водителя авто. В этой ситуации альтернативой штрафным санкциям может стать еще и лишение прав на управление транспортом на срок до полугода.

Еще одно нововведение заключается в отсутствии скидки на штрафы, связанные с неправильным проездом через железнодорожные переезды. Независимо от того, успевает ли нарушитель произвести оплату на протяжении 20 дней после вынесения постановления об административном правонарушении, ему все равно потребуется заплатить пять тысяч рублей.