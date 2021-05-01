читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 1 мая увеличатся штрафы на нарушения правил дорожного движения, относящихся к пересечению железнодорожных переездов. Так, если ранее они составляли лишь одну тысячу рублей, то теперь недисциплинированным водителям придется заплатить 5000 руб.

Такой штраф предусмотрен за проезд через нерегулируемый ж/д переезд в случае, когда поезд находится в пределах видимости водителя авто. В этой ситуации альтернативой штрафным санкциям может стать еще и лишение прав на управление транспортом на срок до полугода.

Еще одно нововведение заключается в отсутствии скидки на штрафы, связанные с неправильным проездом через железнодорожные переезды. Независимо от того, успевает ли нарушитель произвести оплату на протяжении 20 дней после вынесения постановления об административном правонарушении, ему все равно потребуется заплатить пять тысяч рублей.

Вам может понравиться

Дандыкин: Крейсер “Москва” пригрозил американским эсминцам, маневрирующим в Черном море

Соединенные Штаты привыкли отправлять эсминцы в Черное море, как к себе домой, однако Россия быстро отучит их делать это. Недавние учения крейсера «Москва» являются лучшим тому подтверждением, заявил военный эксперт

Ученые разработали “наноловушки” для коронавируса

Эксперты Притцкеровской школы молекулярной инженерии сообщили об успешном создании «наноловушек» для коронавируса, которые должны защитить человека от заражения Covid-19. Разработчики раскрыли подробности работы этого уникального средства. Наночастицы, состоящие из полимеров

Польша созналась в нарушении границ воздушного пространства Беларуси

Оперативное командование ВС Польши признало, что польский самолет пересек границу воздушного пространства Беларуси. Его представители написали в официальном Твиттер-аккаунте, что это была случайность. Впрочем, в Минске в подобные отговорки не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 мая – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 1 мая – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 мая – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 мая – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 1 мая – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 1 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 1 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C |