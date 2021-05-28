У обезьян нет языка, однако они общаются между собой сигнальными звуками. Причем у приматов, которые живут в разных частях света имеются свои акценты, которые отличаются от всех остальных. Ученые из Великобритании решили выяснить, смогут ли понять друг друга обезьяны из разных стран.

Роль испытуемых в этом эксперименте исполняли пегие и краснорукие тамарины. Первый вид является вымирающим, поэтому встретить его можно только в одном регионе планеты. Краснорукие тамарины широко распространены в разных странах. Исследователи дали возможность пообщаться представителям этих видов между собой, а затем провели компьютерный анализ аудиозаписей.

В результате выяснилось, что краснорукие тамарины для общения с пегими начинают подражать их «акценту». По мнению ученых, они это делают, так как стремятся найти язык для разрешения связанных с добычей споров. При этом краснорукий вид обезьян более распространен, из-за чего именно он адаптируется под сигнальные звуки потенциального конкурента.