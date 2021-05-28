Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У обезьян нет языка, однако они общаются между собой сигнальными звуками. Причем у приматов, которые живут в разных частях света имеются свои акценты, которые отличаются от всех остальных. Ученые из Великобритании решили выяснить, смогут ли понять друг друга обезьяны из разных стран.

Роль испытуемых в этом эксперименте исполняли пегие и краснорукие тамарины. Первый вид является вымирающим, поэтому встретить его можно только в одном регионе планеты. Краснорукие тамарины широко распространены в разных странах. Исследователи дали возможность пообщаться представителям этих видов между собой, а затем провели компьютерный анализ аудиозаписей.

В результате выяснилось, что краснорукие тамарины для общения с пегими начинают подражать их «акценту». По мнению ученых, они это делают, так как стремятся найти язык для разрешения связанных с добычей споров. При этом краснорукий вид обезьян более распространен, из-за чего именно он адаптируется под сигнальные звуки потенциального конкурента.

Вам может понравиться

Турция заблокировала решение НАТО нанести удар по Белоруссии

Посадка пассажирского лайнера Ryanair в Минске чуть не спровоцировала крупный вооруженный конфликт. Портал Avia.Pro сообщает, что из стана Североатлантического альянса звучали громкие призывы перейти от слов к неизвестным «практическим действиям».

Россия испытывает танк будущего на базе Т-14 “Армата”

Россия испытывает сверхсекретную усовершенствованную версию новейшего танка Т-14 «Армата». Главная ее особенность – наличие уникального ракетного комплекса для уничтожения любых наземных, воздушных и надводных целей потенциального противника, сообщает военный обозреватель

Неизвестная российская подлодка отправилась на перехват британской АУГ

Натовские силы в очередной раз потеряли российскую подлодку «Варшавянка» в Средиземном море, сообщает издание Avia.Pro. По словам авторов, именно из-за этого у берегов Сирии сейчас наблюдается столпотворение патрульных самолетов американских
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Королев: погода, 28 мая – пасмурно, до 26 °C | Подольск: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 28 мая – небольшая облачность, до 24 °C |