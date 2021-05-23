В информагентстве The New York Times заявили, что РФ удалось обойти Соединенные Штаты в плане расширения своих позиций на территории Арктики.

Авторы материала сообщают, что Кремль в отличие от администрации бывшего лидера США Дональда Трампа признал проблему глобального потепления, приняв осенью предыдущего года новую стратегию по развитию Арктического региона до 2035 года. Журналисты указывают, что хоть армия России и имеет мало общего с объединениями экологов Запада, однако Москва тоже признает таяние ледников, что и дало ей возможность обойти Вашингтон в вопросе освоения Арктики.

При этом в издании считают, что в будущем США поменяют свою политику благодаря вступлению на пост президента Джо Байдена. В материале указывается, что РФ видит огромный экономический потенциал в Арктике, так как таяние льдов упростит освоение новых месторождений и сделает Северный морской путь более удобным для использования.