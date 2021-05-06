Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призвала президента Украины Владимира Зеленского заниматься реформами, а не «педалировать» тему вступления в НАТО. Она отметила, что простая смена вывески ничего не даст Киеву.

На встрече с депутатами Верховной Рады Украины госсекретарь США, который сейчас находится в этой стране с официальным визитом, сделал упор на то, что Киеву необходимо бороться с коррупцией и внедрять реформы. Также он отметил, что Украина должна восстановить распущенные антикоррупционные органы и сделать их максимально независимыми от всех ветвей власти.

Виктория Нуланд в свою очередь заявила, что Киев явно поторопился со сменой руководства «Нефтегаза». Это решение было опрометчивым, а власти Украины «не правы», отметила она.