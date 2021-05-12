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Сотрудничество с Соединенными Штатами автоматически превращает Норвегию в мишень для российских ядерных ракет. Причем жители страны отлично знают это и протестуют против антироссийской политики властей.

Так, одна из акций протеста прошла в портовом городе Тромсе в день прибытия американской субмарины. Авторы издания NRK отметили, что в последний раз подлодки ВМС США были здесь 14 лет назад.

Жители города считают, что субмарина превращает Тромсе в мишень для России и требуют от ее экипажа возвращаться обратно.

Опасения норвежцев подтверждает и российский военный эксперт Алексей Леонков. Он заявляет, что подлодка действительно станет одной из первоочередных целей для удара по американским силами. Также он считает, что из-за непрекращающихся провокаций со стороны Соединенных Штатов, риск вооруженного конфликта с применением ядерного оружия сильно возрастает с каждым днем.

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