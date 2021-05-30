Немецкое издание Flug Revue рассказало об украинском самолета Ан-178-100Р, который в настоящий момент производится на авиазаводе «Антонов». Журналисты рассказали, что на протяжении длительного времени единственным покупателем этого военного транспортника было Перу. Однако в прошлом году ситуация кардинально поменялась.

В конце 2020-го сразу три самолета заказал украинский Кабмин. Представители правительства в ходе оформления заказа заявили, что транспортная авиация страны нуждается в обновлении.

Одному из крупнейших авиастроительных предприятий Украины понадобилось 5 месяцев, чтобы выкатить из ангара готовый фюзеляж самолета. Теперь ожидается поставка силовых агрегатов, которые изготавливаются на украинских предприятиях «Ивченко Прогресс» и «Мотор-Сич».

Гендиректор завода «Антонов» Сергей Бычков заявил, что выполнение государственного заказа стало настоящей честью для предприятия. Поэтому оно приложит все усилия, чтобы передать украинским Вооруженным силам качественные и надежные транспортники.

Немецкие журналисты, написавшие об Ан-178-100Р, сообщили, что самолет выделяется отличными эксплуатационными характеристикам и требует минимум финансовых затрат на обслуживание. Они отметили также, что новый «Антонов» способен развивать скорость более 800 километров в час, перевозить грузы суммарным весом до 18 тонн, а также личный состав. Дальность полета Ан-178-100Р составляет 4 200 километров.