Вирус, поражающий верхние дыхательные пути и провоцирующий ОРВИ, способен эффективно бороться с раком и коронавирусной инфекцией, заявили ученые из университета Цюриха. Они отметили, что подобное стало возможным благодаря внесению изменений в генетический код аденовируса.

В борьбе с Covid-19 его модификация будет применяться лишь для транспортировки лекарств непосредственно в легкие. Благодаря этому коронавирус не сможет атаковать дыхательные пути и благополучно погибнет.

В раковые клетки измененный аденовирус будет транспортировать специальные гены. Они сперва спровоцируют выработку клетками антител для защиты от терапевтического воздействия, а затем и их самоуничтожение.

При этом технология, которую ученые назвали SHREAD, позволит лечить онкологические заболевания безопасно для организма. Так как аденовирусы будут атаковать исключительно раковые клетки.