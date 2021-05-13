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Группа специалистов из США разработала новый имплант, способный превращать мысли человека в текст. Он был подключен к мозгу парализованного пациента.

Отмечается, что речь идет об особом интерфейсе «мозг – компьютерная система», который может определять буквы, рисуемые человеком в уме. В итоге компьютер практически не делает ошибок во время набора текста. Скорость печати при этом равна 90 символам в минуту. Этот имплант уже с успехом протестирован на пожилом инвалиде, тело которого оказалось парализованным в результате повреждения спины.

Мужчине в кратчайшие сроки освоил новую технологию, которая была вживлена в область коры головного мозга, отвечающего за точные движения, включая использование руки при составлении текста. Человеку необходимо представить, что он пишет на бумаге конкретный знак. После этого алгоритм анализирует мозговые сигналы и превращает их в текст.

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