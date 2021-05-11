В издании «Известия», сославшись на свои источники в Минобороны РФ, отметили, что современная атомная подлодка проекта 955 «Борей» войдет в состав Северного флота.

Журналисты отмечают, что большинство данных подводных лодок первоначально планировалось передать на вооружение Тихоокеанскому флоту. Однако уже в 2022 году одну из данных АПЛ снова оставят в СФ. Собеседник информационного агентства отметил, что данное решение приняли сразу же после военных маневров «Умка», осуществленных в начале весны и задействовавших одну подлодку проекта «Борей-А».

В настоящее время на завершающей стадии создания находятся две субмарины данного класса. Одна из них вступит в строй уже в текущем году, а вторая – в следующем. Пока неизвестно, какую именно поставят на вооружение СФ. В оборонном ведомстве РФ считают, что сейчас важнее усиливать не дальневосточное, а северное направление.