Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «Известия», сославшись на свои источники в Минобороны РФ, отметили, что современная атомная подлодка проекта 955 «Борей» войдет в состав Северного флота.

Журналисты отмечают, что большинство данных подводных лодок первоначально планировалось передать на вооружение Тихоокеанскому флоту. Однако уже в 2022 году одну из данных АПЛ снова оставят в СФ. Собеседник информационного агентства отметил, что данное решение приняли сразу же после военных маневров «Умка», осуществленных в начале весны и задействовавших одну подлодку проекта «Борей-А».

В настоящее время на завершающей стадии создания находятся две субмарины данного класса. Одна из них вступит в строй уже в текущем году, а вторая – в следующем. Пока неизвестно, какую именно поставят на вооружение СФ. В оборонном ведомстве РФ считают, что сейчас важнее усиливать не дальневосточное, а северное направление.

Вам может понравиться

Американская военная база Айн-аль-Асад в Ираке была атакована беспилотником

Авиабаза Международных коалиционных сил Айн-аль-Асад, находящаяся в Ираке, подверглась нападению беспилотника. Об этом в Twitter заявил представитель коалиции Уэйн Маротто. Инцидент произошёл утром 8 мая. Как уточняется, в результате нападения
  • Анна
  • 09.05.2021
  • читать 1 минуту

В Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек

На канале информагентства Baza в «Телеграме» появилась информация о том, что в одной из казанских школ в ходе стрельбы погибли не менее 9 человек. В сообщении указывается, что была убита

Sohu: Россия способна круглосуточно отслеживать авиацию США и НАТО у своих границ

России есть чем ответить на угрозу, исходящую от американских истребителей-невидимок. Об этом пишет Китайский портал Sohu в статье, перевод которой представлен далее. Протесты Запада оказались бесполезны – у границ России
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 11 мая – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 9 °C |