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Новая баллистическая ракета Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) обойдется Соединенным Штатам в 95 миллиардов долларов. Это чуть больше всего российского бюджета на текущий год, который составляет 255 миллиардов долларов по текущему курсу.

Издание Defense News сообщает, что проект GBSD разрабатывается для замены штатных американских межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. При этом создание нового вида вооружения обойдется почти на 40 миллиардов дешевле, чем обслуживание и модернизация созданных в 70-х годах прошлого столетия ракет до 2075 года.

Впрочем, у Соединенных Штатов имеется в запасе вариант сокращения расходов. Так, поддержка Minuteman III лишь до 2040 года позволит затратить меньше, чем на реализацию проекта GBSD.

Проект новых МБР разрабатывается с 2019 года. Тогда контракт на его реализацию был отдан компании Northrop Grumman, конкурентов для которой не нашлось.

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