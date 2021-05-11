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Россия модернизирует свои танки и наделяет их новыми технологиями, однако в длительной войне большее значение имеет все количество бронетехники, а не ее качество, пишет американское издание The National Interest. Автор статьи считает, что в войне против США РФ вполне может столкнуться с проблемой недостатка бронетехники.

Журналист приводит голую статистику, которая гласит, что в активе армии Соединенных Штатов сейчас имеется около 40 000 единиц бронетехники. У России же на 13 тысяч меньше. И это серьезный разрыв, который может стать решающим в случае боевых действий. Справедливости ради автор упоминает, что российские боевые машины превосходят американские, однако если сражение затянется, то количество сыграет свою роль.

Если брать в расчет только танки, то у России их на 6 тысяч больше. Кроме того, в ее распоряжении имеются БТР и БМП, которые в отличие от американской техники прошли модернизацию. Поэтому исход войны предсказать довольно сложно.

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