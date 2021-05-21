Новейший российский танк Т-14 «Армата», который вот-вот поступит в серийное производство, станет оружием России, с которым лучше бы не связываться войскам Североатлантического альянса. Авторы издания The National Interest рассказали подробности об этой боевой машине.

Они сообщают, что к основным ее особенностям относится необитаемая башня, которую оснастили универсальной 125-миллиметровой пушкой, способной стрелять как снарядами, так и ракетами с лазерным наведением. Также важное отличие от аналогов – это капсула для экипажа, максимально защищенная от поражения противником.

На крыше танка установлены новейшие датчики и сенсоры, навигационное оборудование ГЛОНАСС и система спутниковой связи. По периметру танка используются видеокамеры, которые в достаточно мере решают проблему плохого обзора.

В носовой части установлена новейшая система активной защиты. Она уничтожает боеприпасы противника на подлете, не давая возможности причинить боевой машине какие-либо повреждения.